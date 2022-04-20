Денисова: для ликвидации последствий непогоды Москва перебросила в Крым 21 тыс. спецназовцев и 1367 единиц спецтехники

Российские оккупационные власти развернули в Феодосии строительство полкового военного городка для 300 военнослужащих России.
Об этом сообщается на facebook-странице Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.
По ее данным, оккупационные власти Российской Федерации продолжают наращивать военное присутствие в Крыму.
"По полученной мной информации, в г. Феодосия государство-оккупант начало строительство нового полкового военного городка для 300 военнослужащих, - отметила Денисова.
Кроме того, под предлогом ликвидации последствий наводнений, агрессор передислоцировал на полуостров около 21 тысячи человек специальных подразделений и 1367 единиц автомобильной и специальной техники.
К тому же, постоянно на полуострове находится более 31 тысячи человек рядового и начальствующего состава вооруженных формирований государства-оккупанта.
Денисова заявила, что стремительное стягивание войск РФ во временно оккупированный Крым противоречит нормам международного гуманитарного права в частности резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 75/29.
Она напомнила, что 6 июля международное сообщество осудило увеличение военного присутствия в Крыму, приняв срочное постановление Парламентской ассамблеи ОБСЕ "О дестабилизирующем наращивани военного присутствия РФ вблизи Украины, во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, Черном море и Азовском море".
/>Людмила Денисова призывает международных партнеров усилить взаимодействие, чтобы заставить Россию как государство-оккупант выполнять обязательства по международному гуманитарному праву и немедленно освободить оккупированные украинские территории и прекратить нарушение международного законодательства.
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