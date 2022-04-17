Денис Шмыгаль выразил готовность сотрудничать с мэрами городов

В ходе онлайн конференции с городскими головами, Денис Шмыгаль напомнил о важности соблюдения карантина выходного дня, подчеркнув при этом, что в вопросах карантинных ограничений готов прислушаться к их мнению.
Об этом передает пресс-центр Правительства.
Встреча проходила онлайн, в ней также приняли участие руководство Министерства здравоохранения и представители других министерств.
Глава правительства призвал городских голов соблюдать карантин "выходного дня", ведь это единственная альтернатива локдауну. Он сообщил, что следует рассматривать все возможные варианты на случай ухудшения ситуации с заболеваемостью, в том числе и возможное усиление карантинных ограничений.
"Мы не хотим вводить жесткий локдаун, который был весной. В вопросе усиления карантина мы готовы выслушать ваши советы", - отметил Премьер-министр, обращаясь к мэрам.
По его словам, правительство направило в городские бюджеты второй транш в размере 870 млн грн на обеспечение койкомест кислородом.
Также Шмыгаль призвал руководителей городов наладить маршрутизацию перевозки пациентов с COVID-19, улучшить процесс перевозки кислородного оборудования.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии