Денис Шмыгаль встретился с главой Турции Эрдоганом: что обсудили политики

08:00 01 декабря Киев, Украина

В Турции, 30 ноября состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом , во время которой были подняты вопросы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах.

Премьер-министр отметил важность достигнутых договоренностей между Президентом Украины и Президентом Турции по активизации двустороннего диалога на стратегических направлениях сотрудничества.

«Турецкая Республика является одним из ключевых торговых партнеров Украины. В то же время мы имеем большой потенциал и возможности для расширения двустороннего товарооборота. Речь идет не только о сырье, но и о продуктах переработки и готовой продукции », - отметил Денис Шмыгаль

По словам Премьер-министра, одним из важнейших вопросов повестки дня двусторонних отношений Украины и Турции является завершение переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле.

«Считаю, что наши страны имеют достаточный потенциал для того, чтобы объем общей торговли вырос минимум вдвое, до 10 млрд долларов в год. Учитывая фактор соседства и объемы торговли между нашими странами, Украина заинтересована в заключении амбициозной, всеохватывающей Соглашения для максимального использования ее потенциала », - подчеркнул глава правительства.

Денис Шмыгаль в разговоре с Реджепом Эрдоганом отметил, что одним из приоритетов реформ в Украине является привлечение инвестиций в государственный сектор экономики, в частности на основе государственно-частного партнерства.

«Турция имеет успешный опыт в сфере реализации масштабных инфраструктурных проектов по формуле государственно-частного партнерства. Нам этот опыт очень интересен. Поэтому ожидаем, что третье заседание Украинского-турецкой рабочей группы по вопросам государственно-частного партнерства состоится уже в ближайшее время », - отметил Премьер-министр.

Глава Правительства подчеркнул, что одним из эффективных механизмов развития сотрудничества Украины и Турции в сфере энергетики является проведение заседания украинского-турецкой Рабочей группы по вопросам энергетики.

«Такой формат позволит обсудить весь спектр возможных направлений сотрудничества в энергетической отрасли, и укрепить двусторонние отношения на пути к экономическому росту обеих стран», - сказал Денис Шмыгаль.

Во время встречи Премьер-министр Украины и Президент Турции обсудили сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса.



Кроме того, стороны согласились, что Украина и Турция в дальнейшем будут координировать усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и его последствиями для экономики.



Премьер-министр также поблагодарил Реджепа Эрдогана и Турцию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.