Денис Шмыгаль встретился с главой Турции Эрдоганом: что обсудили политики

В Турции, 30 ноября состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которой были подняты вопросы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах.
Премьер-министр отметил важность достигнутых договоренностей между Президентом Украины и Президентом Турции по активизации двустороннего диалога на стратегических направлениях сотрудничества.
По словам Премьер-министра, одним из важнейших вопросов повестки дня двусторонних отношений Украины и Турции является завершение переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле.
Денис Шмыгаль в разговоре с Реджепом Эрдоганом отметил, что одним из приоритетов реформ в Украине является привлечение инвестиций в государственный сектор экономики, в частности на основе государственно-частного партнерства.
Глава Правительства подчеркнул, что одним из эффективных механизмов развития сотрудничества Украины и Турции в сфере энергетики является проведение заседания украинского-турецкой Рабочей группы по вопросам энергетики.
Во время встречи Премьер-министр Украины и Президент Турции обсудили сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса.
Кроме того, стороны согласились, что Украина и Турция в дальнейшем будут координировать усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и его последствиями для экономики.
Премьер-министр также поблагодарил Реджепа Эрдогана и Турцию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
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