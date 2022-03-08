Денис Шмыгаль: Украина готова к отопительному сезону

06:29 12 Октябрь Киев, Украина

В этом году Украина вступает в отопительный сезон с рекордными накопленными запасами угля и газа.

Запасы угля составляют 2,9 миллиона тонн, что вдвое больше, чем в прошлом году, а запасы газа составляют 27,7 миллиарда кубометров, что также является рекордным уровнем за последние годы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на очередном заседании правительства.



«Местные власти несут ответственность за начало отопительного сезона. Правительство, в свою очередь, будет внимательно следить за процессом, чтобы избежать проблем. Ведь мы видели, что каждый год мы наблюдаем какие-то проблемы в разных городах. Поэтому я подчеркиваю, что Органы местного самоуправления, наши министерства и Фонд госимущества несут ответственность перед гражданами. В этом году таких проблем быть не должно », - заявил Премьер-министр.



По итогам заседания Кабинет Министров принял решение, которым поручил Государственной инспекции по энергетическому надзору обеспечить выдачу актов, подтверждающих отсутствие газификации многоквартирных домов и отсутствие системы централизованного теплоснабжения в этих домах.



«Это постановление позволит людям, не имеющим газа или системы центрального отопления, не переплачивать в этом отопительном сезоне за потребленную энергию», - подчеркнул Денис Шмыгаль.



Кроме того, Правительство одобрило законопроект, который предусматривает делегирование ответственности за установление тарифов на отопление, горячую воду, водоснабжение и канализацию от Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг местным властям. «Этот законопроект одобрен для выполнения следующего обязательства, закрепленного в меморандуме с МВФ. Правительство выполняет свои обязательства по программе перед МВФ, крайний срок которой - в этом году», - подчеркнул премьер-министр.