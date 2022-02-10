Денис Шмыгаль об основных направлениях финансирования госбюджета на 2021 год

Безопасность и оборона Украины остаются высшим приоритетом правительства. Расходы на этот сектор в проекте госбюджета на будущий год составляют 267 млрд грн или 5,93% ВВП.
Об этом в эфире одной из украинских программ заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Второй приоритет - сфера здравоохранения. Расходы на содержание медицинского сектора выросли до 4,2% ВВП. В 2022 году мы планируем рост на 4,6%, а в 2023 году мы планируем увеличение расходов на медицинский сектор на 5%. На вакцины предусмотрено 2,6 миллиарда гривен, на обеспечение безопасного учебного процесса предусмотрено около 1 миллиарда гривен », - сказал Глава Правительства.
Экономика, по словам премьер-министра, является третьим приоритетом: «Государственные гарантии, возврат процентов, поддержка малого и среднего бизнеса, поддержка фермеров - все это предусмотрено в бюджете».
«Четвертый приоритет - это социальная сфера. И образование, и субсидии. Сумма субсидий действительно меньше в проекте бюджета, но следует отметить, что цена на газ в этом году будет самой низкой за 5 лет, минимальная заработная плата составит С учетом этих показателей мы тщательно просчитали и заложили в бюджет достаточный объем субсидий, чтобы перестраховаться », - сказал Денис Шмыгаль.
По словам премьер-министра, у правительства есть стратегия до 2023 года по сокращению государственного долга и сокращению внешних заимствований. Денис Шмыгаль подчеркнул: «Украина - большая страна, наша экономика способна продемонстрировать прогресс».
Кроме того, еще одним приоритетом правительства премьер-министр назвал промышленность. Созданное министерство стратегических отраслей будет способствовать выполнению экспортных заказов и контрактов.
«У нас уже есть первые договоренности, результат которых, уверяю, мы увидим в следующем году. KPI для министерства достаточно прост: заказы на внешних рынках не менее $ 1 млрд для нашей отрасли», - сказал Денис Шмыгаль.
Об этом в эфире одной из украинских программ заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Второй приоритет - сфера здравоохранения. Расходы на содержание медицинского сектора выросли до 4,2% ВВП. В 2022 году мы планируем рост на 4,6%, а в 2023 году мы планируем увеличение расходов на медицинский сектор на 5%. На вакцины предусмотрено 2,6 миллиарда гривен, на обеспечение безопасного учебного процесса предусмотрено около 1 миллиарда гривен », - сказал Глава Правительства.
Экономика, по словам премьер-министра, является третьим приоритетом: «Государственные гарантии, возврат процентов, поддержка малого и среднего бизнеса, поддержка фермеров - все это предусмотрено в бюджете».
«Четвертый приоритет - это социальная сфера. И образование, и субсидии. Сумма субсидий действительно меньше в проекте бюджета, но следует отметить, что цена на газ в этом году будет самой низкой за 5 лет, минимальная заработная плата составит С учетом этих показателей мы тщательно просчитали и заложили в бюджет достаточный объем субсидий, чтобы перестраховаться », - сказал Денис Шмыгаль.
По словам премьер-министра, у правительства есть стратегия до 2023 года по сокращению государственного долга и сокращению внешних заимствований. Денис Шмыгаль подчеркнул: «Украина - большая страна, наша экономика способна продемонстрировать прогресс».
Кроме того, еще одним приоритетом правительства премьер-министр назвал промышленность. Созданное министерство стратегических отраслей будет способствовать выполнению экспортных заказов и контрактов.
«У нас уже есть первые договоренности, результат которых, уверяю, мы увидим в следующем году. KPI для министерства достаточно прост: заказы на внешних рынках не менее $ 1 млрд для нашей отрасли», - сказал Денис Шмыгаль.
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