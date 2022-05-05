Денис Шмыгаль и Мелинда Симмонс обсудили Соглашение о свободной торговле

В пятницу, 4 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс провели встречу, на которой подняли, важные для обеих стран, вопросы, такие как стратегическое партнерство и работа бизнеса в условиях зоны свободной торговли.
Премьер-министр отметил высокие результаты, достигнутые обеими странами во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию в октябре этого года. В частности, заключение Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое, по словам главы правительства, вывело двусторонние отношения наших государств на качественно новый уровень стратегического партнерства.
Премьер-министр отметил высокие результаты, достигнутые обеими странами во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию в октябре этого года. В частности, заключение Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое, по словам главы правительства, вывело двусторонние отношения наших государств на качественно новый уровень стратегического партнерства.
По мнению премьер-министра, новое Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией не только гарантирует непрерывность свободной торговли, но и позволяет говорить о возможности усиления стратегических отношений в политической и торговой сферах.
Денис Шмыгаль выразил надежду, что это также положительно отразится на показателях двусторонней торговли и предложил Великобритании до конца месяца провести переговоры относительно механизма квотирования и другим вопросам работы зоны свободной торговли с 1 января 2021 года.
Кроме того, глава правительства предложил британской стороне поддержать предложение о начале проекта технической помощи для экспортеров и инвесторов.
Денис Шмыгаль также отметил Мелинде Симмонс, что Украина возлагает высокие надежды на развитие двустороннего сотрудничества и учреждения совместных проектов в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и Агентством экспортного финансирования Соединенного Королевства о привлечении кредитных гарантий.
Премьер-министр предложил Великобритании совместно разработать мероприятия по популяризации этого инструмента как в государственном, так и частном секторе.
Премьер-министр предложил Великобритании совместно разработать мероприятия по популяризации этого инструмента как в государственном, так и частном секторе.
Премьер-министр также подчеркнул важность ряда достигнутых договоренностей по углублению украинского-британского сотрудничества в сфере безопасности и обороны.
В разговоре с послом Великобритании Глава Правительства отметил, что Украина готова тесно сотрудничать в реализации эко-инициатив, которые могут быть представлены на 26-й Конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Великобритании.
Премьер-министр поблагодарил Великобритании за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
В разговоре с послом Великобритании Глава Правительства отметил, что Украина готова тесно сотрудничать в реализации эко-инициатив, которые могут быть представлены на 26-й Конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Великобритании.
Премьер-министр поблагодарил Великобритании за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
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