Денис Шмыгаль и Мелинда Симмонс обсудили Соглашение о свободной торговле

16:14 04 декабря Киев, Украина





Премьер-министр отметил высокие результаты, достигнутые обеими странами во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию в октябре этого года. В частности, заключение Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое, по словам главы правительства, вывело двусторонние отношения наших государств на качественно новый уровень стратегического партнерства. В пятницу, 4 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс провели встречу, на которой подняли, важные для обеих стран, вопросы, такие как стратегическое партнерство и работа бизнеса в условиях зоны свободной торговли.Премьер-министр отметил высокие результаты, достигнутые обеими странами во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию в октябре этого года. В частности, заключение Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое, по словам главы правительства, вывело двусторонние отношения наших государств на качественно новый уровень стратегического партнерства.

«Мы уже начали осуществление необходимых внутригосударственных процедур для ратификации соглашения. Надеемся, до конца декабря ратифицировать Соглашение », - отметил Денис Шмыгаль.

По мнению премьер-министра, новое Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией не только гарантирует непрерывность свободной торговли, но и позволяет говорить о возможности усиления стратегических отношений в политической и торговой сферах.

Денис Шмыгаль выразил надежду, что это также положительно отразится на показателях двусторонней торговли и предложил Великобритании до конца месяца провести переговоры относительно механизма квотирования и другим вопросам работы зоны свободной торговли с 1 января 2021 года.

Кроме того, глава правительства предложил британской стороне поддержать предложение о начале проекта технической помощи для экспортеров и инвесторов.

«Это даст возможность сполна использовать потенциал Соглашения и успешно наладить работу между бизнесами двух стран. Чтобы мы могли начинать учить предпринимателей сотрудничать в новых условиях », - отметил Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль также отметил Мелинде Симмонс, что Украина возлагает высокие надежды на развитие двустороннего сотрудничества и учреждения совместных проектов в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и Агентством экспортного финансирования Соединенного Королевства о привлечении кредитных гарантий.



Премьер-министр предложил Великобритании совместно разработать мероприятия по популяризации этого инструмента как в государственном, так и частном секторе.

«Приглашаю делегацию британского бизнеса во главе с представителями Агентства экспортного финансирования для осуществления визита в Украину и проведения встреч с украинским бизнесом и партнерами, как только позволит ситуация с коронавируса. Мы готовы к этому присоединиться и организовать такие встречи на базе Кабмина или Торгово-промышленной палаты», - отметил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр также подчеркнул важность ряда достигнутых договоренностей по углублению украинского-британского сотрудничества в сфере безопасности и обороны.



В разговоре с послом Великобритании Глава Правительства отметил, что Украина готова тесно сотрудничать в реализации эко-инициатив, которые могут быть представлены на 26-й Конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Великобритании.



Премьер-министр поблагодарил Великобритании за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.