"День тишины" накануне дня голосования: предвыборная агитация запрещается

Сегодня, 24 октября, с 00-00 часов в стране наступил "день тишины", т.е. запрещается любая предвыборная агитация перед голосованием и во время голосования на местных выборах, которые состоятся в воскресенье, 25 октября.

Согласно избирательному законодательству, предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.

В части 2 статьи 54 закона Украины «О местных выборах» указано, что предвыборная агитация накануне дня голосования и в день голосования запрещается.

Также запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, шествий, демонстраций) от имени кандидатов, местных организаций партий-субъектов избирательного процесса, а также политических партий, местные организации которых являются участниками избирательного процесса.

В связи с этим в Нацполиции объявили о "дне тишины" и призвали информировать правоохранителей о нарушениях.

"Призываем всех придерживаться избирательного законодательства. В случае выявления нарушений - немедленно информируйте об этом полицию", - указано на странице ведомства в Facebook.

Напомним, ранее в Минюсте объяснили, как правильно заполнять бюллетени на местных выборах. Это будут бюллетени для голосования за кандидатов в депутаты областного, районного, городского, сельского или поселкового советов.