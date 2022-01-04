День Независимости в Украине отмечают без массовых гуляний

Сегодня, 24 августа, народ Украины празднует День Независимости своей страны. К своей независимости Украина шла столетиями. Окончательное приобретение независимости украинского государства произошло в 1991 году, когда об этом было провозглашено на внеочередной сессии Верховного Совета республики. Именно с 24 августа 1991 года Украина стала самостоятельным и независимым государством. На общенациональном референдуме 1 декабря 1991 года за независимость Украины высказались 90,32% граждан.

В этом году из-за пандемии коронавируса День независимости не будет отмечаться традиционным парадом и концертами. Также в этом году главные торжества проводятся не на Майдане, а на Софийской и Михайловской площадях. Начало мероприятий в 09:00.

Президент Владимир Зеленский с женой Еленой примут участие в памятной церемонии по погибшим военным на площади у Михайловского собора. Также президент вручит государственные награды и выступит с речью на Софийской площади.

В этот день в столице и в регионах пройдут молебны, церемонии возложения цветов к памятным знакам и могилам выдающихся украинцев, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства, АТО.

Вместе с тем, в Киеве пройдет Марш защитников Украины. В нем примут участие ветераны АТО, представители волонтерских организаций, воины добровольческих батальонов. Шествие состоится от Парка им. Шевченко по Крещатику до Европейской площади. Начало в 9:00.

В связи с данными мероприятиями в Киеве перекроют несколько центральных улиц.

Отметим, согласно опросу, около 40% украинцев не считают День независимости праздником. Противоположное мнение имеют 47% опрошенных.