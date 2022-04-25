Дельта атакует Европу - прогнозы ECDC неутешительны

Еще несколько месяцев и штамм Дельта станет доминирующим в мире, ограничить скорость его распространения может только вакцинация.
Об этом сообщили в пятницу, 23 июля, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Так, согласно данным, собранным между 28 июня и 11 июля, дельта-вариант доминировал в 19 из 28 стран, которые предоставили информацию. доля выявленного в 19 странах штамма Дельта составляет 68,3%, тогда как на вариант Альфа приходится 22,3%.
Так, согласно данным, собранным между 28 июня и 11 июля, дельта-вариант доминировал в 19 из 28 стран, которые предоставили информацию. доля выявленного в 19 странах штамма Дельта составляет 68,3%, тогда как на вариант Альфа приходится 22,3%.
Представители организаций призвали ускорить темпы вакцинации от коронавируса, поскольку прививки позволяют переносить инфекцию в более легкой форме.
"Данные ясно показывают, что полная вакцинация значительно снижает риск госпитализации и смерти", — отметил директор европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге.
Директор ECDC Андреа Аммон в свою очередь отметила, что необходимо соблюдать бдительность и продолжать руководствоваться здравым смыслом, чтобы сдержать распространение вируса.
"Это означает прохождение полного курса вакцинации, как только представится возможность, и поддержание физического дистанцирования, мытье рук, избегание людных мест и ношение маски при необходимости", - уточнила она.
"Данные ясно показывают, что полная вакцинация значительно снижает риск госпитализации и смерти", — отметил директор европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге.
Директор ECDC Андреа Аммон в свою очередь отметила, что необходимо соблюдать бдительность и продолжать руководствоваться здравым смыслом, чтобы сдержать распространение вируса.
"Это означает прохождение полного курса вакцинации, как только представится возможность, и поддержание физического дистанцирования, мытье рук, избегание людных мест и ношение маски при необходимости", - уточнила она.
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