Дельта атакует Европу - прогнозы ECDC неутешительны

11:03 24 июля Киев, Украина

Еще несколько месяцев и штамм Дельта станет доминирующим в мире, ограничить скорость его распространения может только вакцинация.

Об этом сообщили в пятницу, 23 июля, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



Так, согласно данным, собранным между 28 июня и 11 июля, дельта-вариант доминировал в 19 из 28 стран, которые предоставили информацию. доля выявленного в 19 странах штамма Дельта составляет 68,3%, тогда как на вариант Альфа приходится 22,3%.

"В ближайшие месяцы вариант Дельта станет доминирующим штаммом в мире, и его уже идентифицировали почти во всех европейских странах. Он будет продолжать распространяться, вытесняя распространение других вариантов, если не появится новый, более конкурентоспособный вирус", - указывается в заявлении.