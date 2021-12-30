Дело Шеремета: адвокаты Андрея Антоненко привели новые доказательства

Продолжается следствие по раскрытию совершенного в прошлом убийства журналиста Павла Шеремета. При этом обвинения, выдвинутые стороной прокурора, рассыпаются все стремительнее. Так, недавно адвокаты музыканта-атовца Андрея Антоненко (Риффмастера), проходящего как подозреваемый в деле Шеремета, опубликовала материалы, открытые стороне обвинения, а также копии его страниц в соцсетях.

Соответствующая информация обнародована на сайте юридической фирмы Сенс Консалтинг, которая занимается защитой Антоненко.

"Публикуются материалы, открытые стороне обвинения защитой Андрея Антоненко 3 августа 2020 года. В частности, ссылки на скачивание резервных копий его социальных профилей, переписка с профессором Бирчем и органом досудебного расследования", – говорится в сообщении.

Указано, что бумажные материалы содержат два тома. Первый из них касается "нарушения прав человека и предвзятости следствия", а второй том – "доказательства, собранные в опровержение обвинения".

"Первый том посвящен антологии ложного обвинения, а также описания клеветы на подозреваемых, нарушениям прав человека в ходе расследования. Второй том содержит некоторые исследования фактических данных, полученных защитниками в ходе досудебного расследования", – уточняют юристы.

Все желающие могут скачать по ссылкам полные копии трех профилей Антоненко в соцсетях – копию профиля Фейсбук Андрея Антоненко за 2016 год; копию профиля Фейсбук Loui Cyfer (псевдоним Антоненко, еще одна страница в Фейсбуке – ред.) и копию профиля RiffMa$ter в Вконтакте.

В Сенс Консалтинг сообщили, что из профилей удалена только частная переписка, кроме переписки с другой подозреваемой по этому делу, врачом и волонтером Юлией Кузьменко и другими лицами, которые дали согласие на такую публикацию.

"Однако полные резервные копии хранятся у нас, их контрольные суммы зафиксированы и сообщены стороне обвинения", – подчеркнули в юридической фирме.

Отмечается, что копии Гугл аккаунтов и содержание мобильного телефона полностью и без цензуры переданы стороне обвинения, и они не содержат тайны частной жизни третьих лиц.

"К сожалению, мы не можем пока что их обнародовать, поскольку удаление конфиденциальной информации слишком трудоемкий процесс. Фрагменты предоставим на запрос", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это – не все доказательства, на которые ссылается защита.

"Частично доказательства невиновности (экспертизы роста неизвестных на видео и антопометричные измерения Антоненко) представила сторона обвинения. Мы постепенно будем их публиковать после получения обвинительного акта", – сообщили в Сенс Консалтинге.

Также отмечается, что оригиналы заключений британского профессора Айвана Бирча, а также документы о его привлечении (постановка задачи, переписка, оплата и т.д.) стороне защиты до сих пор не предоставлены.