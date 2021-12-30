Дело Шеремета: адвокаты Андрея Антоненко привели новые доказательства

Продолжается следствие по раскрытию совершенного в прошлом убийства журналиста Павла Шеремета. При этом обвинения, выдвинутые стороной прокурора, рассыпаются все стремительнее. Так, недавно адвокаты музыканта-атовца Андрея Антоненко (Риффмастера), проходящего как подозреваемый в деле Шеремета, опубликовала материалы, открытые стороне обвинения, а также копии его страниц в соцсетях.
Соответствующая информация обнародована на сайте юридической фирмы Сенс Консалтинг, которая занимается защитой Антоненко.
Указано, что бумажные материалы содержат два тома. Первый из них касается "нарушения прав человека и предвзятости следствия", а второй том – "доказательства, собранные в опровержение обвинения".
Все желающие могут скачать по ссылкам полные копии трех профилей Антоненко в соцсетях – копию профиля Фейсбук Андрея Антоненко за 2016 год; копию профиля Фейсбук Loui Cyfer (псевдоним Антоненко, еще одна страница в Фейсбуке – ред.) и копию профиля RiffMa$ter в Вконтакте.
В Сенс Консалтинг сообщили, что из профилей удалена только частная переписка, кроме переписки с другой подозреваемой по этому делу, врачом и волонтером Юлией Кузьменко и другими лицами, которые дали согласие на такую публикацию.
Отмечается, что копии Гугл аккаунтов и содержание мобильного телефона полностью и без цензуры переданы стороне обвинения, и они не содержат тайны частной жизни третьих лиц.
Отмечается, что это – не все доказательства, на которые ссылается защита.
Также отмечается, что оригиналы заключений британского профессора Айвана Бирча, а также документы о его привлечении (постановка задачи, переписка, оплата и т.д.) стороне защиты до сих пор не предоставлены.
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