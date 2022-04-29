Дело по "Межигорью": НАБУ и САП просят суд арестовать Януковича и его сына

19:01 28 июля Киев, Украина

Нацантикоррупционное бюро (НАБУ) и Спецантикоррупционная прокуратура (САП) подали в Высший антикоррупционный суд ходатайство об аресте экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра Януковича.

Соответствующие меры пресечения сторона обвинения просит выбрать по делу о завладении резиденцией "Межигорье", сообщает в пресс-службе НАБУ.



В ведомстве напомнили, что Януковичи являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением.



Действия экс-президента квалифицированы по ч.5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, его сына - по ч.5 ст.27 (пособничество) ч.5 ст. 191, ч.3 ст.209 УК.



Отмечается, что НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1,5 тыс. томов.



Дело по "Межигорью"



В январе 2021 года Апелляционная палата ВАКС отказала Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном содержании под стражей Януковича по делу о завладении "Межигорьем".



Имущество государственной резиденции "Межигорье" в Вышгородском районе Киевской области, где с 2010-го по 2014 год проживал Янукович, было арестовано Печерским райсудом в июле 2015 года.



В начале июля 2018 года Печерский райсуд Киева передал "Межигорье" в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными в результате коррупционных и других преступлений (АРМА).