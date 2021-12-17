Дело о создании "ЧВК": суд арестовал Семенченко и Шевченко

Печерский районный суд Киева постановил заключить под стражу до 24 мая экс-нардепа Семена Семенченко и "агента НАБУ" Евгения Шевченко.
Об этом сказал прокурор Андрей Синюк журналистам у здания суда.
Подозреваемые будут находиться в СИЗО до 24 мая с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.
Как сообщалось, 24 марта СБУ заявила, что разоблачила и прекратила деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой частной военной компании, деятельность которой была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений. По данным спецслужбы, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.
Организаторами деятельности "ЧВК" СБУ называет экс-депутата Семена Семенченко и известного как "внештатный агент НАБУ" Евгения Шевченко.
Кроме того, по данным СБУ, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами контрабандной схемы по ввозу военных запчастей и товаров двойного назначения из России, которые впоследствии якобы продавали государственным предприятиям по завышенным ценам.
В рамках расследования проведено более 80 обысков и изъято большое количество оружия.
Фигурантам дела объявили подозрение по статье 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
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