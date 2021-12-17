Дело о создании "ЧВК": суд арестовал Семенченко и Шевченко

18:55 26 Март Киев, Украина

Печерский районный суд Киева постановил заключить под стражу до 24 мая экс-нардепа Семена Семенченко и "агента НАБУ" Евгения Шевченко.

Об этом сказал прокурор Андрей Синюк журналистам у здания суда.

Подозреваемые будут находиться в СИЗО до 24 мая с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.