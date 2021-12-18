"Дело о ЧВК": экс-комбат батальона «Донбасс» Виногродский отправлен под домашний арест

09:07 30 Март Киев, Украина

Печерский райсуд Киев отправил подозреваемого в соучастии в организации частной военной компании (ЧВК) Donbass Battalion Corporation под домашний арест.

Экс-комбат батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский (позывной «Гал») будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 24 мая.





Виногродского подозревают в соучастии в организации частной военной компании Donbass Battalion Corporation, созданной ветеранами из батальона «Донбасс» во главе с нардепом восьмого созыва и экс-комбатом Семеном Семенченко . Ему инкриминируют соучастие в создании и руководстве незаконным военизированным формированиям.



По данным следствия, в 2018 году Семенченко и Виногродский создали в США компанию «Donbass Battalion corporation» с целью получения контрактов и осуществления охранной деятельности на территории Афганистана, Сирии и Ирака. Для этого Виногродский познакомил Семенченко с гражданином Казахстана Ильей Борисенко. Последний выделил им миллион долларов и земельный участок, где они организовали базу для тренировок и хранения оружия.



Как передает Громадське, Семенченко ездил в Ирак и Афганистан, чтобы подписать контракты, но ему это не удалось. Тогда они с Виногродским, продолжая вводить в заблуждение Борисенко, организовали украинское представительство американской фирмы ООО «Донкорп Украина» и осуществляли деятельность на территории Украины. Это же, утверждает прокурор ㅡ вне закона.