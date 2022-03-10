Дело МН17: опубликованы перехваченные доклады боевиков "ДНР"

18:51 10 Июнь Киев, Украина

В Нидерландах в ходе судебного заседания по делу о сбитом самолете рейса MH17 заслушали очередной пакет записей разговоров российских боевиков «ДНР».

Как пишет BBC, вначале заседания была проиграна ранее уже публиковавшаяся запись разговора, сделанного через полчаса после крушения "Боинга", летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.



На записи так называемый командир разведроты "ГРУ ДНР" Леонид Харченко докладывает российскому генералу, т.н. главе разведки "ДНР" Сергею Дубинскому:

"Мы на месте, одну уже "сушку" сбили" (имеется в виду истребитель "Су", - ред.). "Молодцы, ай, молодцы! Одну "сушку" сбили, молодцы!" - отвечает ему Дубинский

Харченко и Дубинский проходят обвиняемыми по делу о крушении MH17, рассматриваемом в суде Нидерландов. По данным прокуроров, они имеют отношение к транспортировке ЗРК "Бук-М", из которого был сбит лайнер.



Судя по биллингу мобильных телефонов, изученных следствием, Харченко в момент перехваченного разговора находился в районе оккупированного Снежного, а Дубинский в Донецке. Телефон человека, который постоянно сопровождал Харченко в момент крушения "Боинга" (примерно за 30 минут до перехваченного разговора) был соединен с вышкой в районе села Первомайское. Именно оттуда, по версии Международной следственной группы (JIT), была пущена ракета, которой сбили самолет.



Вскоре после этого разговора боевики "ДНР" в отчетах своим главарям начали говорить, что сбитый самолет, похоже, был гражданским. Но многие боевики об этом еще не знают.



В 17:42 боевик Сергей Поваляев (позывной "Боцман") звонит Дубинскому.



"Боцман": У меня здесь самолет подбили, я тут за ящиками. Если что, тебе передам, чтобы ты потом передал.



Дубинский: Мы кого-то подбили (неразборчиво).



"Боцман": Что ты говоришь?



Дубинский: Я буду часа через два только в городе. Я сейчас в Мариновке. Самолет мы бахнули тоже сейчас, "сушку". Как раз над Саур-Могилой. Мы же "Бук-М" получили, вот.



На предыдущем заседании суда были озвучены перехваты разговоров, в которых Дубинский неоднократно упоминал получение установки "Бук" и организацию ее транспортировки из Донецка в Снежное.





В разговоре в 18:44 Харченко звонит отставной офицер военной разведки армии РФ Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был т.н. главой 2-го отдела "ГРУ ДНР".

В опубликованном разговоре Пулатов озвучивает новую версию того, что случилось в небе над Донбассом.



Пулатов: "Можешь тоже сюда ломануться, если у тебя есть время. Тут взяли сбитого пилота, нужно сейчас посмотреть, что это за всякая хрень, и полностью оценить ситуацию, которая произошла. Там же получается по докладу этот пилот… Ты, самое главное, это скажи: наш "Бук", который…?



Харченко: Нормально все, он ушел в другое место.



Пулатов: Да, все хорошо. Смысл в чем - вот эта "сушка" сбила китайский пассажирский транспорт.



Харченко: Не-не-не, мы работали по "сушке".



Пулатов: Не, я знаю. Так "сушка" перед этим буквально сбила этого китайца. И тут же мы как раз подхватили эту "сушку". Там сейчас весь мир греметь будет.



Харченко: Я понял.



Пулатов: Там все очень хорошо. Сейчас главное - сказать… [неразборчиво]. Возьми пару человек с собой и через Торез лети ко мне, дальше направлю.



Харченко: Хорошо.



Как установила JIT, проводившая расследование, 17 июля 2014 года в небе над Украиной был сбит только один самолет - пассажирский рейс MH17 "Малайзийских авиалиний".





Но Пулатов и Харченко продолжают в разговорах настаивать на версии о том, что "Бук", находившийся под охраной боевиков "ДНР", сбил украинский штурмовик Су-25, который незадолго до этого якобы сбил некий пассажирский самолет. Вскоре Дубинский рассказывает эту версию т.н. министру обороны "ДНР" Игорю Стрелкову. Он также проходит обвиняемым по делу о крушении "Боинга".

Дубинский: Наблюдали из Снежного, и наши наблюдали. Смысл в чем: "сушка" вальнула "боинг", а уже "сушку" потом через... она заход когда делала второй по кругу, наши вальнули с "Бука". И это наблюдало ***[очень много] нашего народа. Гюрза щас доложил.



Стрелков: Вот так вот. Я понял, хорошо.



Дубинский: "Сушка" вальнула "боинг", а "сушку" уже наши "Буком" ***[сбили].



Стрелков: Угу...



Дубинский: Хорошие новости?



Стрелков: Ну не знаю, я че-то, честно говоря, не очень в это верю.



Изучая эту версию, следователи JIT изучили все ракеты "воздух-воздух", которые может переносить штурмовик Су-25. Повреждения, которые наносятся такими ракетами, были сопоставлены с повреждениями на обломках сбитого "Боинга". В итоге нидерландские эксперты пришли к выводу, что из всех ракет "воздух-воздух" повреждения, похожи на те, что были на обломках рейса MH17, могли быть нанесены только ракетами типа Р-33, Р-37 и Р-40.



Изучив документацию и опросив экспертов, следствие выяснило, что оснащаться подобными ракетами может только самолет МиГ-31. Таких истребителей на вооружении Украины нет. Более того, Украина передала Нидерландам данные о полетах всех своих военных самолетов 17 июля 2014 года - все эти вылеты были вне зоны боевых действий на юго-востоке Украины.



Боевики "ДНР" также никогда не показывали обломки или черные ящики военных самолетов, якобы сбитых в районе Снежного 17 июля.



Следствие также изучило данные российских и украинских гражданских радаров, переданные Нидерландам. Следов присутствия украинских военных самолетов рядом с "Боингом" MH17 замечено не было.