Действия России направлены на торможение вступления Украины в ЕС — Зеленский

16:21 19 июля Киев, Украина

Продолжающаяся агрессия РФ, гибридные атаки, оккупация, все это направлено на то, чтобы тормозить вступление Украины в Евросоюз

Об это заявил президент Владимир Зеленский на международной конференции в грузинском Батуми в понедельник, 19 июля, заявил, что стать членом ЕС Украине мешает агрессия России.



Он поблагодарил лидеров ЕС за поддержку на пути вступления Украины в союз и отметил, что соглашение об ассоциации с ЕС является ориентиром для Украины.

"Наш ориентир - Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Его имплементация приблизит Украину к критериям членства в ЕС. И уже сегодня мы имеем амбициозную (повестку) с Европейским Союзом. Ближайшая цель – это старт имплементации Соглашения о совместном авиационном пространстве. Следующая стадия - подготовка промышленного безвиза и первое подведение итогов обновления Соглашения об ассоциации", - сказал он.

"Потому важно движение навстречу, важна поддержка со стороны Европейского Союза", - добавил он.

Зеленский отметил, что присутствие российского военного контингента и оружия у границ Украины, Грузии и Молдовы угрожает всему континенту.

"Если Брюссель не демонстрирует железную поддержку европейских стремлений трех наших стран, тогда кто-то демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ. И это, на мой взгляд, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента", - заявил он.

Также Зеленский заявляет, что ждет от следующего саммита Восточного партнерства политического наполнения и геополитического видения будущего этой инициативы.

"В декабре должен состояться очередной саммит Восточного партнерства. Это очень важно, но отсутствие со стороны Европейского Союза стратегического видения целей Восточного партнерства делает этот формат не таким предметным, полуживым. Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война. Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы. И нам, честно говоря, не понятна целесообразность этого в целом", - заявил украинский президент.

Он считает, что "следующий саммит должен показать четкое видение отношений с ближайшими партнерами со стороны Европейского Союза". "Мы будем поддерживать эту инициативу ровно настолько, насколько она будет содействовать реализации наших европейских стремлений", - добавил он.