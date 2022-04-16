Действия России направлены на торможение вступления Украины в ЕС — Зеленский

Продолжающаяся агрессия РФ, гибридные атаки, оккупация, все это направлено на то, чтобы тормозить вступление Украины в Евросоюз.
Об это заявил президент Владимир Зеленский на международной конференции в грузинском Батуми в понедельник, 19 июля, заявил, что стать членом ЕС Украине мешает агрессия России.
Он поблагодарил лидеров ЕС за поддержку на пути вступления Украины в союз и отметил, что соглашение об ассоциации с ЕС является ориентиром для Украины.
Он поблагодарил лидеров ЕС за поддержку на пути вступления Украины в союз и отметил, что соглашение об ассоциации с ЕС является ориентиром для Украины.
Зеленский отметил, что присутствие российского военного контингента и оружия у границ Украины, Грузии и Молдовы угрожает всему континенту.
Также Зеленский заявляет, что ждет от следующего саммита Восточного партнерства политического наполнения и геополитического видения будущего этой инициативы.
Он считает, что "следующий саммит должен показать четкое видение отношений с ближайшими партнерами со стороны Европейского Союза". "Мы будем поддерживать эту инициативу ровно настолько, насколько она будет содействовать реализации наших европейских стремлений", - добавил он.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии