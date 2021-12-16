Действия России на Донбассе и в Крыму завели ситуацию в тупик - Кулеба

07:33 02 Апрель Киев, Украина

Россия системно обостряет ситуацию на Донбассе и в оккупированном Крыму, не желая подтвердить свою преданность режиму прекращения огня.
 
Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
"Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и масштабной за последние годы. Своими действиями Российская Федерация завела ситуацию в тупик, выход из которого только один: дипломатия", - заявил он.
Кулеба подчеркнул, что Москва должна прекратить военное нагнетание, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режиму прекращения огня.

В то же время министр отметил, что Украина вместе с Германией и Францией как посредниками в нормандском формате делают все возможное, чтобы побудить Россию к конструктивному переговорному процессу. Другие партнеры, в частности США, Канада, Великобритания, НАТО, также выступают за продолжение Россией переговоров.
"Какую бы дезинформацию не распространяла Россия, уверяю: Украина будет отдавать приоритет политико-дипломатическим путям урегулирования, ведь мир и жизнь людей является фундаментальной ценностью для нашего государства", - заявил глава МИД Украины.