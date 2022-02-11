Дебаты ООН: Зеленский обозначил ряд шагов для урегулирования конфликта на Донбассе

10:37 24 Сентябрь Киев, Украина

Владимир Зеленский , выступая на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, поблагодарил международных партнеров за помощь и поддержку Украины на пути мирного урегулирования конфликта на Донбассе и выразил надежду на дальнейшее единство и поддержку со стороны международного сообщества.



Глава государства отметил, что 27 июля на Донбассе начался режим всеобъемлющего прекращения огня, который, несмотря на попытки срыва, дает надежду на достижение стабильной «тишины». А она крайне необходима для продолжения движения к миру.



«Следующими шагами на этом пути должны стать: вывод незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий, возвращение контроля над государственной границей и, в конце концов, восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ», – сказал Президент.



Владимир Зеленский отметил, что за последний год Украина доказала свое стремление к миру.



«Нам удалось разблокировать диалог, мы восстановили встречи лидеров стран Нормандского формата, достигли существенного прогресса во взаимном освобождении удерживаемых лиц», – отметил Глава государства.



Президент поблагодарил международных партнеров за помощь и поддержку Украины на пути мирного урегулирования конфликта на Донбассе.



«Надеемся на дальнейшее единство международного сообщества в этом вопросе. Уверен, что в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, а с ней – и авторитета международного права важную роль должна играть именно ООН», – отметил Владимир Зеленский.