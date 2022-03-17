ЦИК: подсчет голосов будет длительным

11:58 21 октября Киев, Украина

Центральная избирательная комиссия провела симуляцию подсчета голосов избирателей и пришла к выводу, что этот процесс будет небыстрым и может стать настоящим испытанием для избирательных комиссий.

Соответствующие данные ЦИК опубликовала в Facebook в среду, 21 октября.



В публикации ЦИК приводит инфографику после симуляции подсчета голосов избирателей.



С чем возникли трудности?

Внесение сведений - полных названий 15 местных организаций политических партий и ФИО кандидатов в депутаты (5 местных организаций партий по 7 кандидатов, 5 - по 9 кандидатов и 5 - по 12 кандидатов) в один экземпляр протокола "от руки" заняло 1 час 40 мин. Это при условии, что "секретарю комиссии" уже помогал другой "член комиссии" и диктовал ФИО кандидатов.



Для упрощения процесса избирательная комиссия приняла постановление, в соответствии с которым полные названия местных организаций партий и ФИО кандидатов будут печатать.