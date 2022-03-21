ЦИК опубликовала алгоритм установления результатов выборов

17:48 27 октября Киев, Украина

Центральная избирательная комиссия обнародует результаты местных выборов после того, как территориальные избирательные комиссии подсчитают голоса и отправят соответствующую информацию в ЦИК.
 
Алгоритм установления результатов:
 
  • 3 ноября - областная, городская, районная в городе, сельская Избирательные комиссии устанавливают итоги голосования выборов в соответствии с пропорциональной избирательной системой в границах соответствующих ТИО.
  • 6 ноября - областная, городская, районная в городе, сельская Избирательные комиссии устанавливают результаты выборов/голосования в едином многомандатном избирательном округе, едином одномандатном округе, многомандатных округах.
  • на 2 день со дня установления результатов соответствующих выборов - Территориальные избирательные комиссии официально обнародуют результаты выборов.