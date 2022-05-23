ЦИК дала запрос в Луганскую и Донецкую ОГА о возможности местных выборов

Как известно, послы стран Большой семерки в Украине призвали как можно скорее провести местные выборы в 18 территориальных громадах Донецкой и Луганской областей.
В связи с этим требованием Центральная избирательная комиссия направила запрос в Донецкую и Луганскую облгосадминистрации на оценку возможности проведения в регионах первых местных выборов 31 октября 2021 года. Об этом говорится в сообщении ЦИК, обнародованном во вторник, 17 августа, в Facebook.
В связи с этим упомянутые областные военно-гражданские администрации и правоохранительные органы должны подготовить выводы и рекомендации о возможности/невозможности проведения выборов.
Таким образом, Комиссия ожидает ответа от Донецкой и Луганской ОГА-ВЦА не позднее 18:00 19 августа.
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