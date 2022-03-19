ЦИК: 36,99% граждан Украины приняли участие в местных выборах

05:35 26 октября Киев, Украина

В восресенье в 20:00 завершились самые сложные в истории независимой Украины выборы.

ЦИК озвучила некоторые предварительные данные, которые поступили от более чем 97% территориальных избирательных комиссий (ТИК) , явка на местных выборах составила 36,99%.



Отмечается, что информацию по количеству избирателей, которые получили бюллетени, передали в ЦИК на данный момент 1451 ТИК из 1488. Согласно данным, 10 031 792 избирателя проголосовали на местных выборах.



Так, самая высокая явка зафиксирована в Тернопольской области (44,81%), а самая низкая - в Донецкой (31,67%). В целом на западе и севере Украины избиратели проявили большую активность, чем на востоке и юге.



Напомним, после завершения голосования на местных выборах были опубликованы первые данные экзитполов в Киеве, а также в Одессе и Харькове.