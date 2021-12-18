"ЧВК" экс-нардепа Семенченко: в СБУ рассказали детали дела

На совместном брифинге представителей Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора, стали известны подробности создания частного военизированного формирования (ЧВК) экс-нардепом Семеном Семенченко и агентом НАБУ Евгением Шевченко.
Детали дела в четверг, 25 марта, сообщил начальник главного управления СБУ в Киеве и области Олег Головаш.
По словам силовика, Семенченко и Шевченко в 2018 году организовали на территории одного из иностранных государств общественную организацию охранных услуг, которая фактически стала частной военной компанией, деятельность которых в Украине запрещена.
Он уточнил, что СБУ инкриминирует Семенченко "не факт создания и регистрации ЧВК на территории иностранного государства, а тот факт, что он создал на территории Украины с 2018 года, возглавлял, обеспечивал снаряжением вместе с Шевченко незаконное воинское формирование".
Головаш пояснил, что Семенченко, "был фактически организатором, руководителем и непосредственно составлял трудовые контракты и договоры, ему объявлено о подозрении по ч.3 ст.260 УК".
Головаш пояснил, что Семенченко, "был фактически организатором, руководителем и непосредственно составлял трудовые контракты и договоры, ему объявлено о подозрении по ч.3 ст.260 УК".
В СБУ также добавили, что Шевченко подозревается в причастности к организации канала товаров военного назначения из России, товар реализовывали на украинские предприятия.
Ходатайства об избрании фигурантам дела меры пресечения направлены в Печерский райсуд Киева. Заседание должно состояться сегодня вечером.
Головаш добавил, что СБУ с лета 2020 года проверяет деятельность общественных организаций и охранных структур.
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