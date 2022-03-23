Россия не справляется. Чубаров собирает гумпомощь больным COVID-19 в Крыму

В ходе онлайн-встреч с диаспорой и с Крымом
, Меджлисом
было принято решение организовать сбор средств, в том числе и лекарственных, в качестве гуманитарной помощи больным коронавирусом на полуострове.
Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Хочу сказать, что катастрофическая ситуация с распространением коронавируса в Крыму стала предметом обсуждения на исполнительном комитете Всемирного конгресса крымских татар и Меджлиса крымскотатарского народа. Мы провели несколько онлайн-встреч с диаспорой и с Крымом. И в результате родилось решение о том, чтобы организовать сбор ресурсов, в том числе лекарств, чтобы помочь наиболее нуждающимся, больным людям в Крыму. И мы определили крымскотатарскую общественную организацию Крымская семья - это та организация, которая модерирует на материковой Украине эти действия", - сказал Чубаров.
По его словам, уровень инфицирования коронавируса в Крыму достиг такого предела, когда профессиональных врачей уже не хватает.
"Очень многие люди вынуждены лечиться дома. Часто пожилым людям отказывают в госпитализации. Врачи в Крыму получили строгую установку, чтобы в случае смертности указывать сопутствующую болезнь, вызванную коронавирусом. И в аптеках Крыма исчезли самые востребованные лекарства ... Почему Российская Федерация как государство, оккупирующая Крым, с этим не справляется? А она и не собиралась с этим справляться", - подчеркнул глава Меджлиса.
При этом "власти" очень хорошо решают проблемы больных чиновников, отмечает Чубаров.
"Вы знаете, что так называемый вице-премьер Романовская, когда заболела, ее вывезли сразу за пределы Крыма. Так же Ковитиди, так называемый сенатор, лечится в Москве. Так называемый мэр города Ялты - Имгрунт умер собственно на территории самой России. То есть своих людей они спасают. Все остальные люди, граждане Украины, которые живут на территории оккупированного Крыма, для России не являются объектом особого внимания", - пояснил Чубаров.
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