Россия не справляется. Чубаров собирает гумпомощь больным COVID-19 в Крыму

08:25 30 октября Киев, Украина

В ходе онлайн-встреч с диаспорой и с Крымом Меджлисом было принято решение организовать сбор средств, в том числе и лекарственных, в качестве гуманитарной помощи больным коронавирусом на полуострове.



Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Хочу сказать, что катастрофическая ситуация с распространением коронавируса в Крыму стала предметом обсуждения на исполнительном комитете Всемирного конгресса крымских татар и Меджлиса крымскотатарского народа. Мы провели несколько онлайн-встреч с диаспорой и с Крымом. И в результате родилось решение о том, чтобы организовать сбор ресурсов, в том числе лекарств, чтобы помочь наиболее нуждающимся, больным людям в Крыму. И мы определили крымскотатарскую общественную организацию Крымская семья - это та организация, которая модерирует на материковой Украине эти действия", - сказал Чубаров.

По его словам, уровень инфицирования коронавируса в Крыму достиг такого предела, когда профессиональных врачей уже не хватает.

"Очень многие люди вынуждены лечиться дома. Часто пожилым людям отказывают в госпитализации. Врачи в Крыму получили строгую установку, чтобы в случае смертности указывать сопутствующую болезнь, вызванную коронавирусом. И в аптеках Крыма исчезли самые востребованные лекарства ... Почему Российская Федерация как государство, оккупирующая Крым, с этим не справляется? А она и не собиралась с этим справляться", - подчеркнул глава Меджлиса.

При этом "власти" очень хорошо решают проблемы больных чиновников, отмечает Чубаров.