Чтобы скорая приехала наверняка - вызывайте ее через контакт-центр

11:24 25 ноября Киев, Украина

С завтрашнего дня вызвать бригаду мобильной скорой помощи будет и легче и быстрее, в помощь придет контакт-центр . Также скоро, позвонив в контакт-центр можно будет получить консультацию семейного врача.



Об этом заявил министр здравоохранения



"С завтрашнего дня мы запускаем в тестовом режиме, а потом перейдем на постоянную основу, такую функцию, чтобы любой человек мог заказать вызов мобильной бригады непосредственно в контакт-центре. Как это происходит сейчас, если у вас есть проблема с вызовом мобильной бригады, вы тогда звонили в контакт-центр, например, и мы уже связывались с местом, решали эту проблему, чтобы на месте вам позвонили, вызвали бригаду и тому подобное", - отметил он.



При этом министр высказал мнение, что такая цепочка не очень хорошая.



"Тем более мы понимаем, что вызывают мобильную бригаду люди, которые заболели, имеют симптомы коронавирусной болезни - этот человек нуждается в скорой помощи. Именно поэтому, мы нашли такой способ, чтобы непосредственно в контакт-центре можно было вызвать мобильную бригаду. Для этого мы соединили все учреждения здравоохранения, определили ответственных лиц. Такой сервис запускается с завтрашнего дня", - отметил глава Минздрава. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн-брифинге."С завтрашнего дня мы запускаем в тестовом режиме, а потом перейдем на постоянную основу, такую функцию, чтобы любой человек мог заказать вызов мобильной бригады непосредственно в контакт-центре. Как это происходит сейчас, если у вас есть проблема с вызовом мобильной бригады, вы тогда звонили в контакт-центр, например, и мы уже связывались с местом, решали эту проблему, чтобы на месте вам позвонили, вызвали бригаду и тому подобное", - отметил он.При этом министр высказал мнение, что такая цепочка не очень хорошая."Тем более мы понимаем, что вызывают мобильную бригаду люди, которые заболели, имеют симптомы коронавирусной болезни - этот человек нуждается в скорой помощи. Именно поэтому, мы нашли такой способ, чтобы непосредственно в контакт-центре можно было вызвать мобильную бригаду. Для этого мы соединили все учреждения здравоохранения, определили ответственных лиц. Такой сервис запускается с завтрашнего дня", - отметил глава Минздрава.



"Кроме того, через контакт-центр мы планируем до конца месяца запустить консультацию семейных врачей, в этом тоже есть большая проблема", - добавил Степанов.



Министр отметил, что из-за большого количества заболевших увеличивается нагрузка на семейных врачей: "... мы начали набор семейных врачей, думаем, что к концу месяца мы уже все это завершим и любой человек, который нуждается в помощи семейного врача или из-за того, что не имеет семейного врача или не может дозвониться своему семейному врачу или по другим основаниям. Он сможет набрать этот контакт-центр, получить консультацию семейного врача, от начала до конца, чтобы ощущать себя полностью защищенным", - отметил он.