Чрезвычайное телеобращение президента Чехии Милоша Земана

10:21 25 Апрель Киев, Украина

Как стало известно, сегодня, 25 апреля, состоится выступление президента Чехии Милоша Земана с чрезвычайным телеобращением. Это обращение вызвано той ситуацией, которая сложилась в стране после ставших известными обстоятельств вокруг инцидента во Врбетице в 2014 году. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек в своем Twitter.

По его информации, чешский лидер выступит "с чрезвычайной речью" в воскресенье, 25 апреля, в 11.00 (12.00 по Киеву).

Обращение Земана будут транслировать телеканалы Prima и CNN Prima News, их руководства сообщили, что обращение президента продлится 20 минут.

Напомним, Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетице. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства.

Накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Россия "уничтожила отношения" с его страной.