Члены ТКГ от Франции и Германии одобрили План действий по Донбассу

Пресс-служба Офиса президента сообщила об итогах рабочей встречи внешнеполитических советников лидеров государств "Нормандской четверки", которая прошла в форме видеоконференции. В ходе этой встречи руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о необходимости активизации работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и выступил за принятие документа, который предоставил бы толчок Минскому переговорному формату.
В частности, Ермак рассказал о плане действий, который подготовила украинская сторона.
Он подчеркнул, что в украинском документе обобщены предложения, которые были озвучены сторонами на заседаниях ТКГ ранее.
Также, Украина поддержала предложение немецкой стороны организовать работу экспертных групп советников лидеров стран - участниц Нормандского формата для ускорения этого процесса.
По его словам, будет полезным продолжение работы в формате ТКГ и в нормандском формате.
Представители Германии и Франции Ян Гекер и Эммануэль Бонн поддержали позицию Украины по наработке единого документа для эффективной работы ТКГ.
Гекер отметил прогресс с украинской стороны, в частности открытие двух новых КПВВ на Луганщине.
Политический советник канцлера ФРГ призвал Россию принять немедленные меры для открытия пропуска со стороны неподконтрольных украинскому правительству территорий, которые сейчас блокируют начало работы этих КПВВ.
Также Гекер отметил необходимость обеспечения беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста в места содержания людей на временно оккупированных территориях Донбасса для ускорения процесса верификации списков на взаимном освобождении удерживаемых лиц.
Как отметил внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн, наработка единого документа позволит сторонам достичь прогресса в переговорах в рамках ТКГ.
Стороны договорились продолжить консультации по выработке единой дорожной карты на основе представленного Украины документа.
Напомним, что Киев готовит стратегию по Донбассу для "нормандии". Глава украинской делегации в ТКГ отметил, что в этом году Украина в лучшей переговорной ситуации, чем ранее.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии