Число обстрелов на Донбассе растет. Ранен украинский боец

08:40 18 Апрель Киев, Украина

По данным утренней сводки пресс-центра штаба операции Объединенных сил, за прошедшие сутки сепаратистские войска на Донбассе 17 раз обстреляли наши позиции, чем в очередной раз нарушили договоренность о режиме прекращения огня.

Так, недалеко от поселка Новомихайловка противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников с противотанковой пушки МТ-12.

Возле населенных пунктов Майорское, Новгородское, Зайцево, Южное, Шумы и Луганское враг совершил обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде населенных пунктов Пески, Широкино, Авдеевка и Водяное, что в Донецкой области, противник вел обстрел из подствольных, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один боец ВСУ получил осколочное ранение. Его состояние – средней степени тяжести.

Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно информировала СММ ОБСЕ.

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь", – заверили в штабе.

С начала текущих суток зафиксирован один обстрел. Вблизи Авдеевки велась стрельба из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военные не пострадали.

Напомним, за сутки 16 апреля сепаратисты 15 раз открывали огонь на Донбассе. Тогда ВСУ не понесли потерь.

Также стало известно, что противник обстрелял частный сектор из минометов. У жилых домов поселка Зайцево упали мины 120-го калибра.