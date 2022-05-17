Чиновники откликнулись на инициативу Елены Зеленской

07:54 17 декабря Киев, Украина

Министерство развития общин и территорий поддержало инициативу первой леди Украины и приступило к разработке Альбома безбарьерных решений, который станет простым и доступным руководством для каждого, кто меняет свои города, поселки и громады.

Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона.

"Задача каждого органа власти простым и понятным языком объяснять свои действия и принятые решения, особенно, когда речь идет о преобразовании устаревших пространств и зданий в доступные каждому гражданину локации. Альбом безбарьерных решений станет одновременно путеводителем, толкованием и руководством для каждого, кто меняет свои города, поселки и общины с целью сделать их свободными от барьеров и архитектурных анахронизмов, мешающих жителям пользоваться своим правом на свободный доступ к любому зданию и пространства", - прокомментировал глава указанного ведомства Алексей Чернышов.

К сожалению, пока такого альбома не существует, поэтому "простого и понятного языка" ожидать от чиновников из правительства не приходится. На самом деле речь идет о создании доступа в любое общественное учреждение для ограниченных в подвижности людей, например, инвалидов в колясках. А "объяснять просто и понятно" центральная власть должна местной власти - для этого и делается альбом.

"Ежедневно десятки тысяч людей сталкиваются с барьерами. Им трудно выйти из дома, потому что нет удобной инфраструктуры для перемещения. Это нужно менять уже сегодня и по всей Украине. В Альбоме будет проиллюстрировано, как сделать жизнь в вашем городе и селе комфортной для каждого - сейчас и на годы. Безбарьерность должна быть общественной нормой", - отметила по этому поводу сама первая леди.

Альбом безбарьерных решений будет публиковаться по одной главе в квартал, а его полная готовность ожидается в январе 2022 года.