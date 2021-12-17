Черноморский флот России активизировался в Крыму и Краснодарском крае

16:07 02 Апрель Киев, Украина

В Краснодарском крае и оккупированном Крыму под видом подготовки к учениям "Запад 2021 " Черноморский флот РФ начал проверку боеготовности.



Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.



Как сообщается, в рамках контрольной проверки будет оценено качество организации боевой подготовки и слаженность подразделений флота, состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка.



"В ходе контрольной проверки военнослужащие ЧФ будут задействованы в двусторонних тактических учениях, в рамках которых командиры подразделений продемонстрируют свою самостоятельность в решении общего замысла боя, способность принимать нестандартные и неожиданные для противника решения, позволяющие захватить и удерживать инициативу в бою.



По приказу командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова в едином тактическом замысле мероприятий контрольной проверки батальонные тактические группы проведут учения совместно с экипажами кораблей и эскадрильями оперативно-тактической, морской и армейской авиации. Корабельные группы, подразделения сухопутных войск, авиация и ПВО отработают задачи, как в наступлении, так и в обороне", - сказано в сообщении.



Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия сосредоточила на пограничных территориях восточной Украины 28 батальонных тактических групп, и в ближайшее время их количество увеличится еще на 25 групп.



По его словам, разворачивание войск происходит в Брянске, Воронежской области и в оккупированном Крыму под видом подготовки к учениям "Запад 2021".