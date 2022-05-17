Через четыре года выбросы парниковых газов достигнут максимума – ООН

12:32 13 августа Киев, Украина

К неутешительным выводам пришла Межправительственная группа экспертов по изменению климата. По их подсчетам, огромные выбросы парниковых газов уже за четыре года достигнут своего пика. Чтобы предотвратить это, угольные и газовые электростанции следует закрыть. В следующем десятилетии во избежание климатических изменений потребуются изменения в образе жизни и поведении людей. Об этом говорится в докладе группы, пишет The Guardian.

По мнению исследователей, нужно сократить наполовину выбросы углекислого газа за следующие 10 лет. Тогда удастся удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градусов по Цельсию и добиться нулевого уровня выбросов в 2050 году.

Отмечается, что богатые люди независимо от страны проживания больше ответственны за глобальное потепление, чем бедные.

В отчете указывается, что на 10% лиц, наиболее ответственных за выбросы в мире и при этом наиболее богатых, приходится 36-45% общего объема выбросов углекислого газа: это в 10 раз больше, чем у 10% наиболее бедной части населения Земли, которое имеет отношение только к 3-5% выбросам.

В докладе подчеркивается необходимость изменения образа жизни, особенно в богатых странах и среди богатых во всем мире.

Так, по мнению исследователей, внести значительный вклад в необходимое сокращение выбросов можно путем воздержания от перегрева или переохлаждения домов, пеших прогулок и езды на велосипеде, сокращения авиаперелетов и меньшее использование энергопотребляющих приборов.

"Переход к диетам с более высокой долей растительного белка в регионах с избыточным потреблением калорий и продуктов животного происхождения может привести к значительному сокращению выбросов, а также принести пользу для здоровья… Растительные диеты могут сократить выбросы до 50%", - говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что в атмосфере Земли рекордно увеличилась концентрация парниковых газов. Уровень парниковых газов начал расти с 2003 года.

Добавим, Германия выделит еще 500 млн евро на борьбу с изменениями климата. Деньги будут направлены на развитие технологий в сфере возобновляемых источников энергии в бедных странах мира.