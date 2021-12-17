Чехия: вспышка коронавируса среди заробитчан

07:23 21 Июль Киев, Украина

Чехия информирует о выявлении очагов заражения коронавирусной инфекцией трудовых мигрантов из Украины. На юге страны ведется медицинское наблюдение за всеми украинскими работниками.

Как пишут чешские СМИ, об этом заявила директор Южночешский гигиенической станции Кветослава Котрбова.

По их словам, в течение недели врачи зафиксировали 10 новых случаев коронавируса, 6 из которых обнаружили у взрослых и детей, приехавших из Украины.