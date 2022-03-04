Частные лаборатории смогут делать тест на COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сделал заявление о привлечении частных лабораторий для тестирования на коронавирусной болезни COVID-19. Такое решение принял Кабинет министров в связи с ростом заболеваемости в стране.

"Вы видите, что мы существенно увеличили и продолжаем наращивать количество тестирований, которые мы тестируем каждый день. Но исходя из распространения коронавирусной болезни, понятно, что это недостаточно. И мы видим, у нас возникают проблемы с количеством тестов, которая необходима, и то , что мы делаем, особенно в Одесской области на сегодня, в Днепропетровской области, Донецкой области, в городе Киеве - мы стараемся постоянно наращивать это количество, но количество больных, к сожалению, каждый день увеличивается. Что мы делаем: вчера у нас на заседании кабинета министров по нашей инициативе было принято постановление о привлечении частных лабораторий в самое процесса тестирования, их возможностей, возможностей частных лабораторий", - сказал Степанов.

Он отметил, что лабораторные центры будут контрактовать возможности частных лабораторий проводить тестирование.

"То есть наша мобильная бригада или больница, осуществляет отбор (то есть сам мазок у человека) - она будет передавать в частные лаборатории, которые уже будут проводить само тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании. Это важно ... Это не значит, что сейчас частные лаборатории начнут делать просто для людей с улицы, скажем так, эти тесты. Мы просто не в состоянии будем это проконтролировать. Потому что понятно, что мы частным лабораториям будем платить деньги ", - добавил министр.