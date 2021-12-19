Частная школа поделилась опытом дистанционного образования



В новшествах нет ни слова о социализации детей, их живом общении друг с другом и с преподавателем. О том проверяются ли предлагаемые программы широкому кругу специалистов: педагогам, психиатрам, психологам, врачам общей практики Министерство образования не сообщает.

Вместо привычного учителя, вводится понятие – тьюторинг, или наставничество. Тьютор и будет дистанционно тестировать ребенка и разрабатывать для него программы.