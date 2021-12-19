Частная школа поделилась опытом дистанционного образования

Жителей Украины продолжают убеждать в том, что дистанционное образование не ведет к потере знаний и может применяться наравне с классическим.
1 сентября уже совсем скоро, и сейчас качественное дистанционное образование детей актуально, как никогда. О подготовке к учебному году, своих достижениях и исключительном для Украины опыте рассказали в лицензированной украинской дистанционной школе.
Проект для будущих первоклашек – интерактивные уроки в форме мультипликации. Они побуждают ученика быть активным участником урока, заинтересовывают и концентрируют внимание на учебе. Авторы считают, что по такой методике ребенок сможет учиться самостоятельно, почти без участия взрослого.
Проект для будущих первоклашек – интерактивные уроки в форме мультипликации. Они побуждают ученика быть активным участником урока, заинтересовывают и концентрируют внимание на учебе. Авторы считают, что по такой методике ребенок сможет учиться самостоятельно, почти без участия взрослого.
Только вот куда приведет такое самостоятельное образование детей в возрасте от 6 до 11 лет пока непонятно.
Разработаны и внедряются программы для учеников средней и старшей школы
Разработаны и внедряются программы для учеников средней и старшей школы
По мнению методистов частной школы, мультимедийные материалы достаточны для того, чтобы ребенок получил все необходимые знания для его развития и дальнейшей жизни.
Кроме того, они предлагают методику, подстроенную под каждого ученика, который будет заниматься в отдельном, собственном формате.
Вместо привычного учителя, вводится понятие – тьюторинг, или наставничество. Тьютор и будет дистанционно тестировать ребенка и разрабатывать для него программы.
В новшествах нет ни слова о социализации детей, их живом общении друг с другом и с преподавателем. О том проверяются ли предлагаемые программы широкому кругу специалистов: педагогам, психиатрам, психологам, врачам общей практики Министерство образования не сообщает.
Кроме того, они предлагают методику, подстроенную под каждого ученика, который будет заниматься в отдельном, собственном формате.
Вместо привычного учителя, вводится понятие – тьюторинг, или наставничество. Тьютор и будет дистанционно тестировать ребенка и разрабатывать для него программы.
В новшествах нет ни слова о социализации детей, их живом общении друг с другом и с преподавателем. О том проверяются ли предлагаемые программы широкому кругу специалистов: педагогам, психиатрам, психологам, врачам общей практики Министерство образования не сообщает.
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