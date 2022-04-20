Центризбирком РФ: жители Донбасса с российским паспортом будут голосовать на выборах в Госдуму

18:15 20 июля Киев, Украина

Центральная избирательная комиссия России допустила к онлайн голосованиям жителей оккупированного Донбасса , которые успели оформить российские паспорта.

Об этом говорится в постановлении Центризбиркома России от 20 июля.

"На выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу в дистанционном электронном голосовании имеет право принять участие гражданин РФ, не имеющий регистрации по месту жительства на территории РФ, получивший гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года номер 183", – подчеркивается в документе.

Отмечается, что жители ОРДЛО должны быть пользователями единого портала госуслуг с подтвержденной учетной записью.



