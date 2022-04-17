Бывший министр экономики Милованов будет назначен советником Ермака

08:54 21 ноября Киев, Украина

Как стало известно сегодня, 21 ноября, в Офисе Президента грядут новые назначения. Так, должность советника руководителя Офиса Президента Андрея Ермака может занять бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Такая информация исходит из окружения Ермака и команду президента.

Милованов работал в правительстве во времена премьерства Алексея Гончарука. Вместе с его Кабмином в марте этого года он был отправлен в отставку.

Тимофей Милованов сейчас возглавляет Киевскую школу экономики.

Ранее бывший министр финансов Игорь Уманский рассказал, почему подал в отставку с должности советника главы Офиса Президента Андрея Ермака.