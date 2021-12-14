Бюллетени на украинском языке - впервые на выборах в США

Впервые в истории Америки будет проявлен такой жест толерантности к языковым группам. Учитывая огромный размер украинской диаспоры, в этом году впервые голосование на местных выборах, выборах в Конгресс и выборах Президента США будет доступно и на украинском языке.
Отмечается, что такое решение приняла администрация округа Кук штата Иллинойс, куда входит и город Чикаго, в котором проживают более 46 тысяч украинцев.
Она добавила, что переводом будут заниматься сертифицированные фирмы, после чего украинские активисты его еще раз проверят на соответствие.
По словам защитницы, избирательный процесс будет доступен на 12 разных языках, что сделает его более понятным для тех людей, которые не владеют свободно английским или не разбираются в системе выборов.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил о возможном переносе президентских выборов, запланированных на 3 ноября, на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.
На следующий день он сообщил, что не хочет переносить выборы, но его беспокоит голосование по почте.
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