Бюллетени на украинском языке - впервые на выборах в США

Впервые в истории Америки будет проявлен такой жест толерантности к языковым группам. Учитывая огромный размер украинской диаспоры, в этом году впервые голосование на местных выборах, выборах в Конгресс и выборах Президента США будет доступно и на украинском языке.

Отмечается, что такое решение приняла администрация округа Кук штата Иллинойс, куда входит и город Чикаго, в котором проживают более 46 тысяч украинцев.

"Украинский язык будет в бюллетенях, на электронных табло на станциях голосования. Более того, будет также возможность прослушать аудио для людей, которые не смогут прочитать ", - объяснила защитница украинского языка в округе Кук Мила Луговая.

Она добавила, что переводом будут заниматься сертифицированные фирмы, после чего украинские активисты его еще раз проверят на соответствие.

"Весь процесс выборов будет переведен на украинский язык. И это действительно историческое решение и большое достижение для всего украинского общества ", - подчеркнула Луговая.

По словам защитницы, избирательный процесс будет доступен на 12 разных языках, что сделает его более понятным для тех людей, которые не владеют свободно английским или не разбираются в системе выборов.

"Если абсолютно весь процесс перевести на украинский, то люди будут выбирать более вдумчиво и осознанно. Следовательно, будут больше заинтересованы в выборах - ведь когда ты понимаешь, что для тебя сделали шаг навстречу и перешли на твой родной язык, это вызывает и благодарность, и интерес к этому процессу ", - отметила Луговая.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил о возможном переносе президентских выборов, запланированных на 3 ноября, на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.

На следующий день он сообщил, что не хочет переносить выборы, но его беспокоит голосование по почте.