Британский штамм коронавируса обнаружен по всей Украине

07:12 20 Март Киев, Украина



Об этом рассказал министр здравоохранения Мутации коронавируса широко распространены во всем мире, в Украине на сегодняшний день эпидемиологи сталкиваются с одним видом его мутаций - британским штаммом.Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов

"Кроме регистрации в Ивано-Франковской области, сегодня пришли данные от нашего Института эпидемиологии. Он (британский штамм. - Ред.) обнаружен в Киеве, Днепре, Львове и Харькове, то есть мы говорим, что британский штамм есть по всей стране", - сказал министр.

Степанов подчеркнул, что эта мутация коронавируса втрое заразнее, чем та, которую фиксировали в Украине в начале эпидемии.



"Поэтому нас ждет напряженная ситуация по заболеваемости COVID", - предупредил министр здравоохранения.



Степанов отметил, что после появления этого штамма в Ивано-Франковской области "зафиксировали положительную динамику": "То есть у нас уменьшается количество госпитализаций. Это говорит о том, что карантинные меры работают".