Британский штамм коронавируса обнаружен по всей Украине

Мутации коронавируса широко распространены во всем мире, в Украине на сегодняшний день эпидемиологи сталкиваются с одним видом его мутаций - британским штаммом.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Степанов подчеркнул, что эта мутация коронавируса втрое заразнее, чем та, которую фиксировали в Украине в начале эпидемии.
"Поэтому нас ждет напряженная ситуация по заболеваемости COVID", - предупредил министр здравоохранения.
Степанов отметил, что после появления этого штамма в Ивано-Франковской области "зафиксировали положительную динамику": "То есть у нас уменьшается количество госпитализаций. Это говорит о том, что карантинные меры работают".
"Поэтому нас ждет напряженная ситуация по заболеваемости COVID", - предупредил министр здравоохранения.
Степанов отметил, что после появления этого штамма в Ивано-Франковской области "зафиксировали положительную динамику": "То есть у нас уменьшается количество госпитализаций. Это говорит о том, что карантинные меры работают".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии