Британская разведка об оккупации Донбасса и Азовстали

Решение о прекращении штурма украинских защитников в Мариуполе свидетельствует о планах Кремля перебросить свои силы на наступление в глубь Донбасса.
Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.
«Решение Путина блокировать металлургический завод «Азовсталь», вероятно, свидетельствует о желании умерить сопротивление украинцев в Мариуполе и освободить российские силы для размещения в других местах на востоке Украины», – говорится в ежедневном отчете военной разведки Минобороны Великобритании.
В сообщении также указано, что полный захват комбината по суше, вероятно, приведет к значительным потерям россиян, что еще больше снизит их общую боеспособность.
«На востоке Донбасса продолжаются интенсивные обстрелы и бои, поскольку Россия пытается продвигаться дальше в направлении населенных пунктов, включая Красный Лиман, Бугаевку, Барвенково, Лиман и Попасную в рамках своих планов по региону. Несмотря на новое направление избранное Россией, они все еще страдают от потерь, понесенных ранее во время конфликта. Чтобы попытаться восстановить свои изнуренные силы, они прибегли к транзиту нетрудоспособного оборудования обратно в Россию для ремонта», – отметили в разведке.
«Решение Путина блокировать металлургический завод «Азовсталь», вероятно, свидетельствует о желании умерить сопротивление украинцев в Мариуполе и освободить российские силы для размещения в других местах на востоке Украины», – говорится в ежедневном отчете военной разведки Минобороны Великобритании.
В сообщении также указано, что полный захват комбината по суше, вероятно, приведет к значительным потерям россиян, что еще больше снизит их общую боеспособность.
«На востоке Донбасса продолжаются интенсивные обстрелы и бои, поскольку Россия пытается продвигаться дальше в направлении населенных пунктов, включая Красный Лиман, Бугаевку, Барвенково, Лиман и Попасную в рамках своих планов по региону. Несмотря на новое направление избранное Россией, они все еще страдают от потерь, понесенных ранее во время конфликта. Чтобы попытаться восстановить свои изнуренные силы, они прибегли к транзиту нетрудоспособного оборудования обратно в Россию для ремонта», – отметили в разведке.
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