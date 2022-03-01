Британия выделит Украине гуманитарную помощь в размере 6,5 млн долларов

Для стабилизации ситуации на востоке Украины и борьбе с пандемией коронавируса, правительство Великобритании планирует выделить Украине гуманитарную помощь в размере 6,5 млн долларов. Об этом сообщает ТАСС.
Как уточняется, о выделении средств будет объявлено в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, намеченного на 7-8 октября.
Кроме того, в сообщении указывается, что в рамках визита стороны подпишут двустороннее соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве.
В британском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что данные средства помогут в распространении продовольствия, воды, лекарств, а также оказании помощи людям, которые пережили насилие на сексуальной и гендерной почве.
Напомним, Зеленский посетит Лондон 7-8 октября после участия в саммите Украина-ЕС, который проходит в Брюсселе.
Ранее посольство Украины в США передало гуманитарный груз в украинские больницы для помощи в противодействии пандемии коронавируса COVID-19.
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