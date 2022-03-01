Британия выделит Украине гуманитарную помощь в размере 6,5 млн долларов

06:24 07 Октябрь Киев, Украина

Для стабилизации ситуации на востоке Украины и борьбе с пандемией коронавируса, правительство Великобритании планирует выделить Украине гуманитарную помощь в размере 6,5 млн долларов. Об этом сообщает ТАСС.