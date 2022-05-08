Британия передаст Украине 2 противоминных корабля

10:05 05 августа Киев, Украина

Великобритания, в рамках расширения сферы использования беспилотных кораблей, списала два минных тральщика. После ремонтных работ они будут переданы ВМС Украины.



Церемония прощания с кораблями прошла на военно-морской базе Клайд в Шотландии. С них спустили флаги Королевского флота.

Королевский военно-морской флот Великобритании передаст Украине два противоминных корабля класса Sandown – Blyth и Ramsey.

Об этом сообщается на сайте флота.

"Корабли противоминной защиты класса Sandown прошли долгий путь длинною в 175 тысяч миль в течение 21 года для Ramsey, и 185 тысяч миль за 20 лет для Blyth, поддерживая операции на Ближнем Востоке, вокруг Великобритании или выполняя обязанности в рамках НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с кораблями прошла на военно-морской базе Клайд в Шотландии. С них спустили флаги Королевского флота.

"Пришло время попрощаться с кораблем, который был и домом, и образом жизни для многих", – сказал последний командир Ramsey капитан-лейтенант Джоэл Робертс.

Указано, что эти корабли заменяются расширяющейся инициативой Project Wilton по внедрению автономных/беспилотных лодок и систем для добычи полезных ископаемых.