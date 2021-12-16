Бортовые самописцы со сбитого в Иране самолета МАУ уже в Париже

По словам заместителя главы министерства иностранных дел Ирана Мохсена Бахарванда, "черные ящики" со сбитого вблизи Тегерана украинского самолета были отправлены из Ирана во Францию. Бортовые самописцы переданы французским специалистам для последующей расшифровки. Об этом, ссылаясь на агентство ILNA, сообщило сегодня ТАСС.

"Черные ящики были доставлены в Париж", – сказал Бахарванд и добавил, что расшифровка самописцев начнется в ближайший понедельник.

По его словам, это было сделано накануне представителями Организации гражданской авиации Ирана, подключенного к расследованию происшествия.

Ранее сообщалось, что на расшифровку самописцев самолета МАУ направят украинских экспертов.

Также стало известно, что Иран пока не идет на переговоры с Украиной о выплате компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе.