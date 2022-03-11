Боррель приедет в Украину для участия в Крымской платформе

07:21 11 Июнь Киев, Украина

Жозеп Боррель выразил желание личного присутствия на саммите Крымской платформы и обратился к совбезу ООН приложить максимум усилий для стабилизации обстановки на Востоке Украины.

Об этом европолитик заявил во время видеоконференции Совета Безопасности ООН, которая проходила в четверг, 10 июня.

"Я приветствую инициативу президента Зеленского созвать саммит Крымской платформы, намерен принять в нем участие вместе с президентом (Европейского Совета Шарлем - ред.) Мишелем и надеюсь, что там будет максимально широкое представительство от стран-членов ООН", - сказал Боррель.

Также в ходе выступления он выразил поддержку Украины, назвал Россию стороной конфликта на Донбассе , в связи с чем призвал Совбез ООН приложить больше усилий для поддержания мира в Украине.