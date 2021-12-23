Боррель призвал Россию отвести войска от украинских границ

Сегодняшние переговоры глав МИД стран ЕС будут посвящены обсуждению военной эскалации со стороны России на украинских границах и в Крыму.
Об этом заявил в понедельник, 19 апреля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Он также отметил, что в отношениях ЕС и России по многим направлениям нарастает напряженность.
Ранее стало известно, что Боррель планирует посетить Украину и побывать на лини соприкосновения на Донбассе.
Ранее стало известно, что Боррель планирует посетить Украину и побывать на лини соприкосновения на Донбассе.
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