Боррель призвал Россию отвести войска от украинских границ

11:42 19 Апрель Киев, Украина

Сегодняшние переговоры глав МИД стран ЕС будут посвящены обсуждению военной эскалации со стороны России на украинских границах и в Крыму.

Об этом заявил в понедельник, 19 апреля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной", - сказал в видеообращении перед переговорами по видеосвязи глав МИД стран ЕС.

Он также отметил, что в отношениях ЕС и России по многим направлениям нарастает напряженность.



Ранее стало известно, что Боррель планирует посетить Украину и побывать на лини соприкосновения на Донбассе.