Борьба с коррупцией: прокуратура рассказала детали масштабных обысков в Киеве

19:34 13 Май Киев, Украина

С целью разоблачения коррупционных схем завладения средствами столичного и госбюджетов, сотрудники прокуратуры Киева совместно с коллегами из Государственной фискальной службы, Нацполиции и СБУ провели ряд обысков

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, 13 мая.

«Так, в течение 11 и 12 мая на территории г. Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов Киевской Государственной Городской Администраци (КГГА), в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств проведен ряд обысков», - говорится в сообщении.

Среди прочего, обыски проведены в коммунальном объединении «Киевзеленстрой», КП «Спецжилфонд», в корпорации «Киевавтодор», департаментах соцполитики, градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов КГГА, КП «Киевгорсвет».



Указывается, что уголовные производства, в рамках которых были проведены указанные следственные действия, касаются незаконного завладения бюджетными средствами, умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребления служебным положением, осуществления незаконных поборов с предпринимателей, «крышевания» нелегального бизнеса и т.п.

«В ходе расследования указанных уголовных производств всеми правоохранительными органами была проведена кропотливая работа, связанная со сбором информации, выявлением и анализом схем, связей, контактов и участников», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что по результатам этой работы было принято решение провести обыски с целью выявления и изъятия первичных финансовых документов, черновых записей и других вещественных доказательств, которые имеют доказательственное значение.

«Поскольку в ходе следствия правоохранительные органы получили информацию о причастности к отдельным правонарушениям должностных лиц подразделений КГГА и коммунальных предприятий, следственные действия проводились одновременно по всем направлениям работы. Это позволило избежать утечки информации и достичь ожидаемого процессуального результата», - сказано в сообщении.

На сегодняшний день по результатам проведенных следственных действий вручено сообщение о подозрении 11 лицам, в том числе действующим работникам департаментов КГГА, коммунальных и подрядных предприятий, в том числе и руководителям.



Следственные действия пока продолжаются. Продолжается исследование изъятой финансовой документации.



В прокуратуре отметили, что целью проведения указанных следственных действий является разоблачение финансовых махинаций с государственными средствами и привлечение к ответственности лиц, которые их разворовывают.