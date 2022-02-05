Борьба с коррупцией: прокуратура рассказала детали масштабных обысков в Киеве

С целью разоблачения коррупционных схем завладения средствами столичного и госбюджетов, сотрудники прокуратуры Киева совместно с коллегами из Государственной фискальной службы, Нацполиции и СБУ провели ряд обысков.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, 13 мая.
Среди прочего, обыски проведены в коммунальном объединении «Киевзеленстрой», КП «Спецжилфонд», в корпорации «Киевавтодор», департаментах соцполитики, градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов КГГА, КП «Киевгорсвет».
Указывается, что уголовные производства, в рамках которых были проведены указанные следственные действия, касаются незаконного завладения бюджетными средствами, умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребления служебным положением, осуществления незаконных поборов с предпринимателей, «крышевания» нелегального бизнеса и т.п.
Указывается, что уголовные производства, в рамках которых были проведены указанные следственные действия, касаются незаконного завладения бюджетными средствами, умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребления служебным положением, осуществления незаконных поборов с предпринимателей, «крышевания» нелегального бизнеса и т.п.
В прокуратуре отмечают, что по результатам этой работы было принято решение провести обыски с целью выявления и изъятия первичных финансовых документов, черновых записей и других вещественных доказательств, которые имеют доказательственное значение.
На сегодняшний день по результатам проведенных следственных действий вручено сообщение о подозрении 11 лицам, в том числе действующим работникам департаментов КГГА, коммунальных и подрядных предприятий, в том числе и руководителям.
Следственные действия пока продолжаются. Продолжается исследование изъятой финансовой документации.
В прокуратуре отметили, что целью проведения указанных следственных действий является разоблачение финансовых махинаций с государственными средствами и привлечение к ответственности лиц, которые их разворовывают.
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