Большое совещание: Разумков созывает глав фракций

Завтра, 28 ноября по инициативе главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, состоится большое совещание председателей фракций парламента.
Среди приглашенных на заседание - Премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак с заместителями. Тема - работа парламента в декабре, в том числе, как ожидается, и рассмотрение Бюджета-2021, вопросы по КСУ и назначения директора НАБУ.
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
Он отметил, что на совещание, которое планируется - "состав серьезный". "В последний раз такой сбор был, как только ввели карантин", - добавил нардеп.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии