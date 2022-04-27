Большое совещание: Разумков созывает глав фракций

14:39 27 ноября Киев, Украина

Завтра, 28 ноября по инициативе главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова , состоится большое совещание председателей фракций парламента.

Среди приглашенных на заседание - Премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак с заместителями. Тема - работа парламента в декабре, в том числе, как ожидается, и рассмотрение Бюджета-2021, вопросы по КСУ и назначения директора НАБУ.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Карантин выходного дня" будет с новостями: завтра, в 11:00 субботы, председатель парламента созывает большое совещание всех руководителей фракций парламента. Будут гости: Премьер, глава Офиса Президента и его заместители. Встреча оффлайн, но наш президиум Рады, кто еще с ковидом, на онлайн-подключении", - сообщил Железняк.

Он отметил, что на совещание, которое планируется - "состав серьезный". "В последний раз такой сбор был, как только ввели карантин", - добавил нардеп.