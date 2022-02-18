Большая семерка отказывается от ископаемого топлива

09:00 22 Май Киев, Украина

"Большая семерка" собралась для обсуждения методов отказа от ископаемого топлива. Изменение климата - серьезная проблема современного мира. Поэтому министры договорились о новой стратегии - повышение температуры в мире на 1,5 градуса по Цельсию.



До этого они ставили другую цель - не допустить повышения температуры на 2 градуса. Министры договорились, что страны, входящие в "Большой семерки" (Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония, Великобритания), перестанут прямо финансировать угольные электростанции в бедных странах уже к концу 2021 года.





Также они согласились относительно предыдущего обязательства о защите 30% земель до 2030 года для сохранения дикой природы и сокращения выбросов углерода.



Принятые решения - важный шаг перед глобальным климатическим саммитом в ноябре в Глазго (COP26).



В начале апреля в администрации президента США Джо Байдена обнародовали план налоговой реформы. Один из пунктов касается усилий по борьбе с изменением климата. В частности, предлагается заменить субсидии на ископаемое топливо налоговыми льготами, которые способствуют производству чистой энергии.