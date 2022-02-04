Больного коронавирусом Кернеса отвезли на лечение в Германию

Как сообщает Telegram-канал Харьков NOW: мэр Харькова Геннадий Кернес доставлен в Германию медицинским спецбортом и он уже находиться в больнице.
"Проблема не в коронавирусе, а в хронических заболеваниях, которые обострились. Напомним, в 2014 году в мэра стреляли и было пробито легкое и зацеплена печень", - утверждается в сообщении.
Мол, ранее Кернес шел на поправку. А в понедельник ситуация ухудшилась, но аппарат ИВЛ не подключали.
Источник Telegram-канала указывает, что Кернеса ждет сложная операция, которую могут сделать только немецкие врачи.
"Проблема не в коронавирусе, а в хронических заболеваниях, которые обострились. Напомним, в 2014 году в мэра стреляли и было пробито легкое и зацеплена печень", - утверждается в сообщении.
Мол, ранее Кернес шел на поправку. А в понедельник ситуация ухудшилась, но аппарат ИВЛ не подключали.
Источник Telegram-канала указывает, что Кернеса ждет сложная операция, которую могут сделать только немецкие врачи.
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