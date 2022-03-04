Больницы возобновляют плановые госпитализации и операции - Минздрав

16:24 04 Июнь Киев, Украина

В Украине ситуация с коронавирусной болезнью стабилизировалась, в связи с этим Минздрав сократил количество больниц для больных COVID, что позволит медучреждениям возобновить плановые госпитализации и операции.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Мы две недели дискутировали с руководителями учреждений здравоохранения, с департаментами здравоохранения и определили перечень больниц, в которые госпитализируются на первой волне больные с коронавирусной болезнью, а все остальные больницы должны возобновить предоставление плановой помощи другим больным", - сказал Ляшко.

Министр подчеркнул, что это стало возможным благодаря стабилизации эпидемической ситуации.



Как сообщалось, по обновленному списку НСЗУ медицинскую помощь при лечении COVID-19 будут оказывать 257 больниц. При этом в случае закрытия отделения, которое принимало больных коронавирусной болезнью, пациентов должны долечить в том отделении или перевести в другую больницу для завершения лечения.



Из 71 тыс. коек, которые были отведены под оказание медицинской помощи больным COVID-19, по состоянию на конец мая занято около 20 тысяч.