Более трети прокремлевской дезинформации нацелено на Украину - ЕС

16:24 08 Апрель Киев, Украина

Прокремлевские СМИ, как и в 2014 году, активизировали распространение дезинформации против Украины на фоне наращивания войск РФ на границе.

Об этом сообщает оперативная группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы ЕС в отчете EUvsDisinfo в четверг, 8 апреля.



Ситуация еще раз подчеркнула "традиционный" фокус прокремлевских СМИ в Украине: из более чем 11 тысяч примеров прокремлевской дезинформации, собранных в базе данных EUvsDisinfo, более 4100 нацелены на Украину, заявили в ЕС.

"По мере того как российская военная техника и войска приближались к Украине, прокремлевские СМИ усиливали дезинформационные атаки, представляя Украину в роли как безжалостного агрессора (который атакует свою территорию!), так и несчастной марионетки США; изображая Украину националистической, до масштабов неизбежного геноцида русских на Донбассе, и заявляя, что Украина даже не является государством. Для некоторых людей наличие двух убеждений, противоречащих друг другу, может быть признаком когнитивного диссонанса. Однако для прокремлевских СМИ это всего лишь вопрос доставки индивидуальных сообщений своей целевой аудитории", - сказано в докладе.

Кроме того, на этой неделе пророссийские СМИ снова ложно обвинили Киев в нарушении минских договоренностей, как это было и в предыдущие годы - прокремлевские медиа утверждают, что США якобы подталкивают Украину к конфронтации с Россией.

"Будто бы опираясь на "передовой опыт", прокремлевские СМИ также передавали весьма эмоциональные сообщения о маленьком мальчике, вероятно убитом беспилотником украинской армии на Донбассе. Обвинения (которые были опровергнуты независимыми российскими и украинскими специалистами по проверке фактов) были распространены в российских государственных СМИ и использованы спикером российской Госдумы, чтобы требовать обсуждения исключения Украины из Совета Европы", - добавили эксперты.