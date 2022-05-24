Более 90% предпринимателей получат "карантинную" помощь до конца года

Правительство обещает выплатить, предусмотренную в связи с усилением карантина, помощь предпринимателям до конца 2020 года, а это почти 300 тысяч заявок поступивших через приложение «Дія».
Почти 300 тыс. заявок на получение помощи в связи с будущим усилением карантинных мер будет удовлетворено до конца недели. Это более 90% всех заявок, поступивших за прошлую неделю через приложение «Дія».
Об этом сообщили на традиционном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что до 31 декабря продолжается прием заявок на выплату одноразовой материальной помощи гражданам и бизнесу.
Глава правительства сообщил, что сегодня начинается выплата материальной помощи людям, деятельность которых будет ограничена в результате усиленного карантина с 8 января.
Глава правительства сообщил, что сегодня начинается выплата материальной помощи людям, деятельность которых будет ограничена в результате усиленного карантина с 8 января.
Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что ежедневно поступает по 40-50 тыс. заявок от физических лиц – предпринимателей и субъектов хозяйствования. Правительство надеется, что большинство предпринимателей получит финансовую поддержку в связи с предстоящим локдауном, запланированным на 8-24 января 2021 года, еще до конца 2020-го.
Министр финансов Сергей Марченко отметил, что выплаты по максимуму будут осуществлять до Нового года.
Министр финансов Сергей Марченко отметил, что выплаты по максимуму будут осуществлять до Нового года.
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